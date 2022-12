Haacht voorziet gratis energiespaarkalender

De kalender moet motiveren om tijdens het jaar acties in te plannen die heel wat energie en geld kunnen besparen. Enkele tips kunnen we al meegeven. Elke maand je meterstanden noteren geeft je inzicht in je verbruik. Valt je iets op, ga ermee aan de slag. Onderzoek bijvoorbeeld eens het energieverbruik van al je elektrische toestellen met een energiemeter. Zo spoor je snel sluipverbruikers in je woning op. Verwarming neemt zoals bekend de grootste hap uit het budget. Daarom is het bijvoorbeeld belangrijk om je verwarmingsinstallatie te laten onderhouden, je verwarming correct in te stellen en acties te ondernemen om je warmwaterverbruik te beperken. Plannen helpt ook om energie te besparen. Maak goede voornemens en plan bespaaracties in op je weekplanning. Bijvoorbeeld je diepvries eens ontdooien, energietarieven met elkaar vergelijken, een spaardouchekop installeren en je thermostaat een graadje lager instellen. De kalender is gratis af te halen in het gemeentehuis, zolang de voorraad strekt.