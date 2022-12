Haacht verzamelt 1,5 kilo herbruikbare goederen per inwoner en is Kringkampioen 2022

Willen we de milieudoelen, die Europa en Vlaanderen tegen 2030 moeten halen, samen realiseren, dan zijn er nog heel wat efforts nodig. Ook inspanningen op vlak van afvalpreventie en hergebruik, bedachten Kringwinkel ViTeS, EcoWerf en Kringwinkel Hageland. Daarom sloegen de drie klimaatpartners tijdens de “Europese Week van de Afvalvermindering” de handen in elkaar en organiseerden zij de Kringkampioen 2022 wedstrijd. De stad of gemeente in regio Leuven en Hageland waarvan de inwoners tussen 19 en 27 november 2022 gemiddeld het meeste kilogram herbruikbare goederen per inwoner schonken aan de Kringwinkel, won de wedstrijd. Het is de eerste keer dat de 3 partners de actie samen organiseerden.