Haacht toont hart voor alle gezinnen die een kind missen

Samen met meer dan 130 andere steden en gemeenten in heel Vlaanderen, zal Haacht op zondag 11 december een speciale vlag hijsen en zo de hele week ons hart tonen voor de gezinnen met verdriet in onze gemeente. We starten op 11 december, want dit is Wereldlichtjesdag. Meer en meer mensen over de hele wereld steken dan om 19 uur stipt een kaarsje aan voor kindjes* die gemist worden. Zo ontstaat er een golf van troostend licht die door de verschillende tijdzones over de hele wereld reist. HaBoBIB Haacht plaatst tijdens de koesterweek een speciaal hoekje in de bib met boeken over rouw, troost of specifieker het verlies van een kind.