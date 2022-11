Haacht stimuleert duurzaam woon-werkverkeer en biedt mogelijkheid van fietsleasing aan

In Haacht wordt een versnelling hoger geschakeld in het promoten van duurzame mobiliteit door volop in te zetten op de mogelijkheden van fietsleasing. Sinds 1 januari 2021 hebben alle lokale besturen in Vlaanderen de mogelijkheid om hun rechtspositieregeling aan te passen waardoor fietsleasing mogelijk wordt voor hun personeelsleden. Personeelsleden krijgen nu de mogelijkheid om aan interessante voorwaarden een (elektrische) fiets te leasen. Ze kunnen een deel van hun verloning flexibel inzetten voor een fietslease en bijbehorende diensten met verschillende mogelijkheden. Naast de financiering van de fiets zijn er ook verschillende diensten inbegrepen in de vaste leasevergoeding, zoals een onderhoudspakket op maat van het gebruik en de fiets, een verzekering voor schade en diefstal en optioneel pechbijstand. “Met fietsleasing willen we medewerkers stimuleren om te kiezen voor de fiets voor het woon-werkverkeer en privéverplaatsingen. Dat past in onze visie op duurzame mobiliteit”, zegt Jos Verdeyen (CD&V), schepen van Duurzaamheid.