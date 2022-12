Haacht plaatst zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen via burgerparticipatie

HAACHTGemeente Haacht gaat met ECoOB in zee om haar duurzaam beleid kracht bij te zetten en volop in te zetten op burgerparticipatie. Liefst 854 zonnepanelen, verspreid over vijf gemeentelijke daken, zullen groene stroom leveren die leidt tot minder CO2-uitstoot en een lagere energiefactuur voor de gemeente.

De zonnepanelen zullen geplaatst worden op de daken van de multifunctionele zaal Den Box, GC Den Breughel, de nieuwe gemeenteloods, gemeenteschool ’t Haegje en de bijhorende turnzaal. De aanzet voor dit project werd reeds gegeven in 2019 en 2020. De gemeenten Haacht en Rotselaar boden de gelegenheid aan geëngageerde burgers om informatiesessies te volgen over de oprichting van een coöperatie die streeft naar de omvorming van de klassieke fossiele brandstof naar hernieuwbare energie. Daar wilden de gemeentes Haacht en Rotselaar graag in investeren. Na afloop werd in 2021 door een aantal deelnemers Klimkracht opgericht. De vzw zette een samenwerking op met energiecoöperatie ECoOB.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Ook op het dak van GC Den Breughel komen zonnepanelen. © Vertommen

De gemeente Haacht had interesse in het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen via burgerparticipatie en schreef begin 2022 een procedure uit. Klimkracht en ECoOB haalden de opdracht binnen. Zij zullen nu financiële middelen verzamelen bij de lokale gemeenschap, die kan investeren via ECoOB-aandelen. Met deze middelen worden de installaties geplaatst. Inwoners van Haacht kunnen met voorrang participeren in het project.

De gemeente geniet via dit initiatief van een voordelige en voorspelbare stroomprijs. Op deze wijze kan Haacht bijna 40.000 euro per jaar besparen op haar elektriciteitsfactuur. Na twintiger jaar worden de installaties gratis overgedragen aan de gemeente. De inkomsten van de verkochte stroom leveren een winst op die verdeeld wordt onder de aandeelhouders via een dividend. Bovendien kunnen investeerders genieten van gratis advies door ECoOB. Een win-win dus voor alle betrokkenen en niet in het minst voor het milieu. Investeren kan via www.ecoob.be/investeer-mee.

De gemeente en ECoOB roepen inwoners op om mede-eigenaar te worden. In een infosessie op 28 februari 2023 om 20 uur in GC Den Breughel krijgen inwoners meer details over het project en hoe erin te participeren door aandeelhouder te worden van ECoOB.

