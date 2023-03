Grote Baan in Haacht wordt voorrangsweg: geen voorrang van rechts meer

N-VA Kampenhout verzet zich tegen komst container­dorp: “Wij moeten niet de gevolgen dragen van het falende asielbe­leid.”

Het Hellebos in Kampenhout is ongeschikt voor de opvang van 400 asielzoekers, en is in overtreding van de eigen vergunningsregels. Dat zegt de lokale afdeling van N-VA. De oppositiepartij roept burgemeester Kris Leaerts (Team Burgemeester) dan ook op om een krachtig veto uit te spreken tegen het containerdorp.