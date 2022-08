Gestolen olijfbomen Jan Primusfeesten terugbezorgd aan organisatie met excuses en attentie

Kampenhout IN BEELD. Opruiming monumenta­le afvalberg Vi­tus-Schoe­vaerts van start gegaan: “Dubbel gevoel bij al deze vergane glorie”

Het familiebedrijf Vitus-Schoevaerts is Kampenhoutse roem. Gestart als schrijnwerkerij in 1883, maakte het bedrijf in de jaren 50 naam en faam als verkoper en herstellingswerker van landbouwmachines in de gemeente van het witte goud. In het begin van de jaren 90 kwam een einde aan dat verhaal. Het pand verloederde, en de berg onderdelen zwol aan. Na een lange procedureslag startte de gemeente gisteren met de opruimingswerken. “Zes weken om alles op te ruimen? Dat wil ik nog wel eens zien.”

