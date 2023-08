BIJZONDERE BEROEPEN. Hans (29) is matroos op driemaster: “Ik ben vaak lang van huis, maar zie dingen waar anderen véél geld voor moeten betalen”

Hij behaalde een masterdiploma in vertalen, maar koos na een ‘bureaujobke’ voor actiever werk en werd matroos op zee. Al zo’n vier jaar vaart Mechelaar Hans Pellegrims toeristen met een zeilschip rond in de Noordelijke IJszee. “Ik zag ijsberen van dichtbij en hoorde witte dolfijnen zingen”, vertelt Hans over zijn bijzondere beroep. Maar het is ook harde labeur, ziet hij zichzelf zijn job tot aan zijn pensioen doen?