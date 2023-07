Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Haacht vandaag

Update Euthanasie of moord: maakten huisartsen uit Boortmeer­beek fouten bij het uitvoeren van zes procedures?

Twee artsen van een hoog aangeschreven huisartsenpraktijk in Boortmeerbeek worden al een vijftal jaar onderzocht door het parket van Leuven. Hoewel ze een onberispelijke staat van dienst genieten in het dorp, zijn er zes euthanasieprocedures die onder de loep genomen worden. Wat is er gebeurd met zes geriatrische patiënten, die mogelijk niet uitbehandeld waren? “Onbegrijpelijk dat er opnieuw een zware vervolging dreigt op gang te komen voor moord”, zegt advocaat Walter Van Steenbrugge. De toppleiter was er ook al bij op het veelbesproken euthanasieproces van Tine Nys in 2020.