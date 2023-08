Horecapand in bergbos maakt nieuwe start met ‘oude’ naam: “Een zaak als deze hebben ze hier nog niet gezien”

Heistenaren Kelly De Vos (28) en Ben Goyvaerts (32) starten eind september aan een nieuw horeca-avontuur in het horecapand in het bergbos, waar de zaak Bistro Maginique aan zijn laatste dagen bezig is. Het koppel past zowel het concept als het interieur aan en vist de naam Bergola op uit de Heistse geschiedenisboeken. “Met onze exclusieve leveranciers wordt het een zaak zoals we ze in Heist nog niet hebben.”