Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Haacht vandaag

Kinderdag­ver­blijf Mippie en Moppie vraagt faillisse­ment aan: “Schuldei­sers hebben een jaar de tijd om hun aangifte in te dienen”

Het in opspraak geraakte kinderdagverblijf Mippie en Moppie is onlangs failliet verklaard door de Ondernemingsrechtbank in Brussel. Het nieuws zorgt voor grote onzekerheid bij de getroffen ouders, want wat gebeurt er nu met hun waarborg die nog steeds niet terugbetaald is? Curator Jens Vrebos schat hun kansen in.