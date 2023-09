Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Haacht vandaag

Politie moet jonge bromfiet­ser (17) achterna nadat hij weigert te stoppen: “Na arrestatie werd meteen duidelijk waarom hij vluchtte”

Een 17-jarige bromfietser zal binnenkort heel wat mogen gaan uitleggen aan de politierechter in Mechelen. Afgelopen weekend werd hij door de politie opgemerkt in het stadscentrum. Toen ze hem wilde controleren, vluchtte hij weg. “Het was het startschot van een dolle achtervolging”, luidt het bij de politie.