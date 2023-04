Gemeenteraadsvoorzitter Vincent Vanhumbeeck (CD&V) gaat nieuwe uitdaging aan

“Meneer moet stilaan beseffen dat je van andermans spullen afblijft”: dief voor de rechter na inbraak in café Het Brughuis

“Een café ga je niet binnen via het keldergat.” Openbaar aanklager Karel Berteloot had maandag geen geduld meer met Roberto D., die nog maar eens voor de rechter stond. Deze keer voor inbraken in twee cafés, en voor de heling van een fiets.