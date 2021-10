Gemeenteraadslid (32) uit Keerbergen al twee weken vermist

Jelle Allaerts is jurist en gemeenteraadslid in Keerbergen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 bekleedde hij de twintigste plek op de lijst. Hij werd er uitgespeeld als iemand die Keerbergen meer op de toeristische kaart wilde zetten. “Hij is een nieuw aanstormend politiek talent met het hart op juiste plaats. Hij is verstandig en gedreven, alles wat een goede politicus nodig heeft”, omschrijft Open Vld Keerbergen zijn telg. Maar sinds eind vorige maand vertoont hij geen teken van leven meer. Zijn gsm staat uit en zijn mailbox is eveneens onbereikbaar. Allaerts zit ook in de politieraad van de politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen). De zone is al even in de weer om de man op te sporen, maar voorlopig zonder resultaat. Het parket in Leuven onderzoekt de zaak. Wie info heeft, mag zich wenden tot de politie.