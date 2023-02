Gemeenteraad keurt voorstel voor fietssnelweg naast spoorlijn Leuven-Mechelen unaniem goed

Mechelen Coaches lanceren wandelin­gen in Vrijbroek­park: “Niets beter tegen burn-out dan de natuur”

Stress- en burn-outcoaches Katia De Vries en Trinette Hoogakker starten in maart met Veerkracht-wandelingen voor mensen met stress en burn-out. In het Vrijbroekpark willen ze op die manier mensen die kampen met (over)spanning een laagdrempelig alternatief bieden voor een private sessie. “Wandelen in de natuur zorgt ervoor dat stress afneemt”, motiveren ze.

