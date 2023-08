Gemeente start met ontgravingen op begraafplaats Wakkerzeel

Heist vraagt via rondvraag mening over rookvrije gemeente

Het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg heeft online een rondvraag gelanceerd over roken. Inwoners kunnen zo mee nadenken over hoe de gemeente omgevingen kan ontwerpen die zowel prettig zijn voor rokers als niet-rokers. “Elke week beginnen in België honderden kinderen te roken. Heist-op-den-Berg wil daar iets aan doen en steunt daarom Generatie Rookvrij. Het project richt zich niet tégen rokers, maar vraagt hen wel om niet te roken in de buurt van kinderen en jongeren. Dat maakt kinderen weerbaarder waardoor ze zelf minder snel beginnen met roken", deelt het lokaal bestuur mee. In de vragenlijst komt onder andere het mogelijks rookvrij maken van evenementen en locaties als Bergstraat aan bod. Wie zijn mening kwijt wil, kan dat doen via deze link.