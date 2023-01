Gemeente organiseert kijkdag in pastorie voor potentiële huurders

In oktober 2016 nam de gemeente de pastorie van Wakkerzeel in de Pastoriestraat in erfpacht. De bedoeling is om het gerestaureerde gebouw zoveel mogelijk ter beschikking te stellen van de lokale gemeenschap. De ruimte is geschikt voor zowel culturele activiteiten, vergaderingen van verenigingen als familiale samenkomsten. Het gebruik moet wel passen in het historisch kader van de pastorie en rekening houden met de bouwtechnische eigenschappen van het gebouw. Halfjaarlijks organiseert de gemeente een kijkdag om geïnteresseerde huurders rond te leiden. Op zaterdag 21 januari van 10 tot 13 uur kan je de pastorie bezichtigen. Een afspraak maken doe je via onthaal@haacht.be of 016/26.94.00.