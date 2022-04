Geen risico voor omwonenden na brand in tuinschuur Sint-Angela-instituut

Maandag brak er brand uit in een tuinberging van het Sint-Angela-instituut in Tildonk. Daarbij kwam asbest vrij. Er werd een asbestdeskundige aangesteld die op dinsdag kleefstalen nam en op woensdag luchtmetingen uitvoerde in de kloostertuin en op de speelplaats van de school.

De kleefstalen onderzoeken of er asbeststof op gladde oppervlaktes zit en de luchtstalen meten of er asbest aanwezig is in de lucht. Beide stalen zijn negatief. Dat betekent dat de verspreiding van asbest beperkt is tot de directe omgeving van de brandhaard. Voor omwonenden is er geen risico. De kloostertuin zal niet toegankelijk zijn voor het publiek zolang de sanering van de tuin niet gebeurd is. Al snel na de brand konden drie verdachten worden aangeduid. Het gaat om een 18-jarige uit Haacht en Haaltert en een minderjarige. De twee oudsten zullen zich in juli voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden.