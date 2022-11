Emilius Van Dessel (94) uit Haacht veilig teruggevonden na zoekactie

Mechelen Deur beschadigd bij inbraakpo­ging

Langs de Nekkerspoelstraat in Mechelen hebben dieven geprobeerd om in te breken in een handelszaak. De daders geraakten niet binnen, maar de deur van het pand raakte wel beschadigd. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek gestart.

