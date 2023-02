Een op vier Vlamingen heeft migratieachtergrond: bekijk hier hoe divers Haacht is

Mechelse ijshockey­da­mes maken België wereldkam­pi­oen: “Na zo’n prestatie? Natuurlijk ben ik fier”

Het is u wellicht ontgaan, maar België is nieuwe wereldkampioen in het ijshockey. Afgelopen weekend won het nationale team zijn laatste wedstrijd in zijn poule en verzekerde het zichzelf van de gouden medaille. “Dit is best uniek”, zegt Günter Bosmans, voorzitter van Cold Play Sharks Mechelen. Dat is de hofleverancier van het Belgische ijshockeyteam.