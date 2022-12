Duizend euro boete voor tractorbestuurder die lijnbus aanreed met gehuurd voertuig

Het ongeval gebeurde op 31 oktober 2019 met een gehuurd landbouwvoertuig. Wanneer V.M. de rijbaan opreed liet hij na voorrang te verlenen en kwam hij zijdelings in aanrijding met een lijnbus. De verbalisanten stelden vast dat het landbouwvoertuig een kentekenplaat droeg dat aan een ander voertuig was toegeschreven. Beklaagde had het voertuig gehuurd en stelde dat hem was aangeraden de nummerplaat van zijn eigen tractor te gebruiken. Volgens het aanvankelijk proces-verbaal was het voertuig niet ingeschreven of niet verzekerd en was het evenmin technisch gekeurd. Bovendien betrof de tractor een uitzonderlijk vervoer en ontbraken de nodige panelen of opschriften en signalisatie. De man kreeg in eerste aanleg ook een rijverbod, omdat hij niet verzekerd bleek te zijn, maar tekende tegen die tenlastelegging beroep aan. Dat euvel werd rechtgezet in de beroepsprocedure, want na onderzoek bleek dat de bestuurder wel degelijk verzekerd was. Daardoor verviel het rijverbod, maar de geldboete van duizend euro niet.