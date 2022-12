Dijkstraat en stuk Wespelaarsesteenweg krijgen asfaltlaag eind januari

Keerbergen Gemeente­plein voor één dag De Warmste Schaats­baan

Traditioneel is de laatste week voor kerst De Warmste Week. Alle mensen van goede wil zamelen dit jaar geld in tegen kansarmoede. Ook in Keerbergen staat de schaatsbaan en de aanpalende winterbar morgen volledig in het teken van het goede doel.

21 december