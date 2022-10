Deel jouw warmste herinnering aan iemand die er niet meer is

Mechelen Mechels deeltijds kunstonder­wijs over­schrijdt kaap van 5.000 leerlingen: “Het hoogste aantal ooit”

5.140 studenten hebben zich ingeschreven bij het deeltijds kunstonderwijs van Mechelen, een stijging van 7 procent tegenover vorig jaar. Het is meteen ook een recordaantal. “Het deeltijds kunstonderwijs van Mechelen zit in de lift. Al tien jaar lang tekenen het Conservatorium, de Academie voor Beeldende Kunsten en de Koninklijke Beiaardschool een stijging op in het aantal leerlingen. Vorig jaar schreven 4.792 studenten zich in, dit schooljaar wordt er afgerond op 5.140. Het hoogste aantal ooit, dat kan tellen. Het toont nog maar eens aan hoe het deeltijds kunstonderwijs ook in Mechelen aan belang blijft winnen”, aldus Björn Siffer (Vld-Groen-M+), schepen van Cultuur.

