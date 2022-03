Celstraf voor man die treinbegeleidster uit trein wil sleuren

Geurt V.R. stak op 14 juli 2020 de treinsporen over aan het station in Haacht, terwijl de slagbomen al naar beneden waren. Daarna spurtte hij naar de trein, die vertrekkensklaar stond. Omdat de man schromelijk te laat was, werd hem de toegang tot de trein ontzegt. Toch probeerde V.R. nog in de trein te klimmen, wat hem verhinderd werd door de treinbegeleidster. Daarop probeerde de reiziger haar bij de benen uit de trein te sleuren. De vrouw kon zich nog vastgrijpen aan de handgrepen in de wagen, maar raakte hierbij gewond aan de schouder. De vrouw was zeven dagen arbeidsongeschikt. V.R. werd bij verstek veroordeeld in de rechtbank. Hij moet een totale schadevergoeding van net geen 2.000 euro aan het slachtoffer.