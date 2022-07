Brouwerij Hof ten Dormaal schenkt eerste maal lokaal bier op Rock Werchter: “We willen op termijn verhuizen naar hoeve nét achter festivalterreinen”

Keerbergen Keerberge­naar Jef Verreth blaast 100 kaarsjes uit

Niet minder dan een mijlpaal. Gisteren mocht Keerbergenaar Jef Verreth maar liefst honderd kaarsjes uitblazen in WZC Damiaan. Dat deed hij in goed christelijk gezelschap van dochters Annie, Linda en Magda, die zich voor de gelegenheid verkleedden als non.

