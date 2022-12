Brandweer kan erger voorkomen bij dakbrand in Haacht

Wilsele Ongeval op E314 ter hoogte van Leuven richting Hasselt: 29 minuten file vanaf Aarschot

Er is een deze ochtend ongeval gebeurd op de E314 ter hoogte van Wilsele richting Hasselt. De linkerrijstrook is er versperd. Het is ondertussen al 29 minuten aanschuiven vanaf Aarschot.

7:24