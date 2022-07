‘Barmoeder’ Jacqueline (73) tapte jarenlang pinten voor medewerkers Rock Werchter, maar is nu geveld door kanker: “Iedere dag extra is mooi meegenomen”

Rotselaar/Haacht Festival­gan­gers op weg naar Rock Werchter: aanschui­ven op invalswe­gen richting weide

Ook op dag drie rijden veel festivalgangers met de wagen richting Rock Werchter. Daardoor verloopt het verkeer moeizaam in de omgeving rond Haacht en Rotselaar. Momenteel is het al aanschuiven op verschillende invalswegen in de buurt: de Lombaardenlaan, de Keerbergsesteenweg, de Rijmenamsesteenweg, de Zoellaan en Scharent.

11:45