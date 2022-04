Aspergefestival start met opening nieuwe fietsroute

De nieuwe bewegwijzering, waarvoor oude bordjes gerecycleerd werden, kwam er in samenwerking met toerisme Vlaams-Brabant. De bordjes kregen een nieuw logo, dat speciaal ontworpen werd voor het witte goud in Haacht en Keerbergen. In de bijlage zie je het resultaat. De kindvriendelijke fietsroute loodst je langs 28 kilometer prachtige natuur en verbindt beide gemeenten. Maar je kan er ook twee afzonderlijke fietsroutes van 14 kilometer in Haacht of Keerbergen van maken. De routes starten telkens aan de (Oude) Hansbrug.