Alken Maes wil meer inzetten op Belgische landbouwers voor lokale gerst om bier te brouwen: “Frisse pint moet duurzaam pintje worden”

De brouwgerst die door Belgische brouwerijen wordt gebruikt komt voornamelijk uit Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Denemarken, Tsjechië en Slowakije. De reden? De geteelde oppervlakte in ons land is te klein om de bierproductie te dekken. “Onze markt is meer gericht naar voedergerst voor verwerking in diervoeder. Door de hoge vraag en betere prijs die betaald werd voor voedergerst werd de brouwgerst steeds minder geteeld bij ons”, zegt Toon Kerkhofs, expert bij Sanac (Arvesta). Afgelopen jaren kwam daar echter verandering in en werden in België een aantal succesvolle proef- en pilootprojecten rond brouwgerst opgestart. Deze projecten bleven eerder beperkt, gaande van een paar hectare tot enkele uitschieters rond 25 tot ongeveer 90 hectare. Alken Maes en Arvesta willen verder gaan en mikken dit jaar op ongeveer 300 hectare voor de productie van Alken Maes. Daarmee komt de teelt van Belgische brouwgerst in een klap in een stroomversnelling.

“Door kennisdeling en goede teeltopvolging zijn we er het afgelopen najaar voor het eerst in geslaagd om samen met de deelnemende landbouwers ongeveer 220 hectaren brouwgerst van goede kwaliteit te produceren die voldoet aan alle eisen. Bovendien is dit ook een rendabele teelt voor de landbouwer die een eerlijke prijs krijgt voor zijn lokaal geteeld product. Dankzij de samenwerking doorheen de keten met Alken Maes is het ons gelukt om met wederzijds begrip voor de uitdagingen die er zijn, de waarde van dit lokaal geteelde product tot bij de consument te brengen”, vervolgt Simon Eyers, business development manager bij Arvesta.

Lanbouwbedrijf Gille

Tussen Mechelen, Leuven en Brussel te midden van de Tildonkse velden ligt het landbouwbedrijf van de familie Gille. Vier generaties lang zorgen ze voor een goede kwaliteit. De eerste generatie zorgde destijds voor de start van het telen van Brussels Grondwitloof. De laatste voegde daar nog aardappelteelt aan toe. Nu wordt daar ook brouwgerst aan toegevoegd. Alles hebben ze zelf in handen. “Brouwgerst past perfect binnen onze teeltcyclus, daarnaast heeft brouwgerst minder stikstofbemesting nodig en put de bodem minder uit waardoor een duurzame teelt mogelijk is. Als landbouwer is het belangrijk om te weten waar mijn gewassen naartoe gaan en hoe ze gebruikt zullen worden. De verbinding met het eindproduct is belangrijk. We zetten als bedrijf meer dan ooit in op de lokale keten”, vertelt mede-zaakvoerder Geert Gille. Na de oogst volgt een analyse om de kwaliteit van de brouwgerst te bepalen. De belangrijkste criteria daarbij zijn een hoog zetmeelgehalte in combinatie met een laag eiwitgehalte. Zetmeel is nodig voor de suikers die zich tijdens het brouwproces omzetten in alcohol en koolzuurgas. Het lage eiwitgehalte moet ervoor zorgen dat het bier niet te troebel wordt.

Hernieuwbaar

Naast honderd procent groene, hernieuwbare en lokale elektriciteit voor de brouwerij Alken Maes zijn ze vorig jaar ook gestart met het gebruik van Belgische hop en pilootprojecten voor gerst. De 86 hectare lokale gerst van vorig jaar werd opgeschaald naar een samenwerking met 49 Waalse en Vlaamse landbouwers, goed voor ongeveer 300 hectare en zo’n 2000 ton Belgische gerst, een unicum. Met de oogst van dit jaar verwachten ze ongeveer een op de drie ‘Cristallekes’ te kunnen brouwen tegenover 1 op de 10 vorig jaar.

