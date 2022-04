Aftrap aspergefestival met plechtige inhuldiging nieuwe fietsroute

De fietsroute bestaat uit twee lussen van 14 kilometer die samenkomen op de Oude Hansbrug, de in 2005 gerestaureerde klinknagelbrug die de Dijle op de grens tussen Haacht en Keerbergen overspant. “Een stukje Keerbergen, een stukje Haacht,” zegt schepen van toerisme Wouter Boncquet (CD&V). “De fietsroute werd vorig jaar al tijdelijk bewegwijzerd, maar vandaag hangen we het laatste bordje op.” Met ‘we’ bedoelt Boncquet ‘ik’. “Het is tegenwoordig niet meer voldoende om het als schepen goed uit te kunnen leggen,” lacht hij. De in totaal 75 bordjes werden gerecupereerd: oude bewegwijzeringen werden omgevormd tot nieuwe. “Milieubewust”, zegt de schepen. De bordjes kregen een nieuw logo, in samenwerking met toerisme Vlaams-Brabant. De in totaal 28 kilometer fietsroute loodst de gebruiker over trage wegen langs toeristische bezienswaardigheden, aspergetelers, maar ook langs speeltuinen.