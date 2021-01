80-jarige bestuurder rijdt jongen (13) aan en wordt ziekenhuis ingeslagen door voorbijganger

Leuven Inbrekers aan de haal met juwelen

5 januari Er is maandag tijdens de dag ingebroken in een woning in de Watermolenstraat in Wijgmaal. Toen de bewoners ’s avonds thuiskwamen stelden ze vast dat er een raam aan de achterzijde van de woning was stukgeslagen en dat binnen alles overhoop lag. De buit bestond onder meer uit enkele juwelen. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.