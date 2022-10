172.500 euro subsidies voor nieuw Haachts skatepark: “Ons geduld wordt beloond”

De Vlaamse regering investeert de komende jaren massaal in jeugdinfrastructuur. In maart dit jaar werd er nog voor bijna 4 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe projecten of renovaties. Vandaag komt daar nog eens 7,4 miljoen euro bij. In deze tweede ronde van de projectoproep die Vlaams minister van jeugd Benjamin Dalle dit voorjaar lanceerde, worden 44 projecten verspreid over heel Vlaanderen en Brussel gesteund. Ook Haacht is één van de gelukkigen.

Bevraging

In 2021 nam gemeente Haacht samen met Formaat vzw een behoeftebevraging af bij de Haachtse jeugd. Meer dan vijfhonderd jongeren namen deel aan de bevraging in middelbare scholen, online en op enkele gekende hangplekken. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat Haachtse jongeren (ook diegenen die in een andere gemeente wonen maar actief zijn in Haacht) nood hebben aan ‘het mogen innemen van openbare ruimte’ met een sterke focus op chillen en uitgaan. De jongeren willen zelf de handen uit de mouwen steken, participatie is dan ook cruciaal. Kinderen en jongeren zijn in volle ontwikkeling en hebben daarvoor contact met leeftijdsgenoten nodig. Fysieke jeugdruimte is van onschatbare waarde. Een skatepark is een aantrekkelijke hangplek waar deze jongeren elkaar kunnen ontmoeten en verbinding met elkaar kunnen maken.

Uniek

Elk skatepark is uniek en heeft andere klemtonen qua ontwerp. Daarom gaan skaters vaak op ontdekking naar omliggende parken en focussen ze zich niet op slechts één vaste skateplek. Dit maakt de skaters zelf tot ervaringsdeskundigen van het lokaal skatelandschap: zij weten precies wat er te beleven valt op elk omliggend skatepark.

Voor de gemeente Haacht is het heel belangrijk dat er geen concurrentie komt met deze skateparken, maar dat het nieuw skatepark een complementair aanbod biedt aan het bestaande skatelandschap. Sinds 2021 is Haacht daarom met tientallen enthousiaste jongeren bezig aan dit project. Deze subsidie van het Departement Cultuur, Jeugd en Media is een mooie beloning voor hun engagement. Lucas Van Rompaey en Devin Iwens namen het voortouw om naar de gemeente te stappen om de noodzaak aan betere skate-infrastructuur aan te kaarten. “Het idee om naar de gemeente te stappen was de beste impulsieve beslissing die ik samen met Lucas heb genomen. We wisten eigenlijk niet zo goed wat we ervan moesten verwachten maar we wilden graag onze stem laten horen. We zijn heel blij dat zij met ons aan tafel gingen zitten, luisterden en actie ondernamen”, aldus een enthousiaste Devin.

“Wat het nog leuker maakt is dat we zo betrokken worden bij het project. Zo wordt het ook echt ‘ons’ skatepark, een plek van de jongeren zelf. We moesten wat geduld hebben maar dit nieuws was het wachten meer dan waard. We kijken echt uit naar het verder verloop van het project en het moment dat we de plannen kunnen inkijken en bijsturen. Er komt licht aan het einde van de tunnel”, besluit Lucas.

