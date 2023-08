Zomerschool blijft succesvol en zet in op taal

Ontgooche­ling troef bij supporters Wout van Aert: “De winnaar verdient applaus, hoe zuur dat ook is”

De leden van supportersclub Herenth(w)out hadden er vooraf álle vertrouwen in. Die regenboogtrui brengt Wout van Aert gewoon naar huis mee, luidde het. “Onze Wout had nog iets goed te maken, want de vorige keren dat we iets organiseerden, liep het altijd fout”, lacht Nico Goormans. Relaas van een namiddag op het puntje van de stoel, waarbij even hoop ontstaat... en daarna weer even snel verwatert.