Wielerwereld, familie en dorpsgenoten vergezellen Herman Vanspringel tijdens zijn laatste etappe: “Met een simpel babbeltje kon hij iemands dag goedmaken”

GrobbendonkOnder een stralend zonnetje namen honderden mensen dondermiddag in CC De Volle Vaart in Grobbendonk afscheid van wielerlegende Herman Vanspringel. De zeshonderd stoelen binnen zaten snel vol, buiten volgden nog meer mensen de plechtigheid op groot scherm. Bij de aanwezigen waren familieleden, wielercoryfeeën als Eddy Merckx en Rik Van Looy, maar ook veel dorpsgenoten en supporters van ‘Monsieur Bordeaux-Paris’.

Een groot aantal wielergezichten uit het koersverleden zakten donderdag af naar de thuisbasis van Herman Vanspringel, die vorige week in de nacht van woensdag op donderdag overleed. Onder meer Eddy Merckx, Rik Van Looy, Suske Verhaegen, Walter Godefroot, Ward Sels en de Nederlander Jan Janssen brachten de Grobbendonkenaar een laatste groet. Ook biljartlegende Raymond Ceulemans, Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute en radiopresentator Luc Verschueren tekenden present. Samen met vele anderen volgden ze de spreekwoordelijke laatste rit van Herman Vanspringel.

Volledig scherm Eddy Merckx zakte af naar Grobbendonk voor de afscheidsplechtigheid van Herman Vanspringel © Photo News

En of Herman Vanspringel een graag gezien man was. Zelfs het mooie weer was van de partij het moment dat afscheid genomen werd van deze wielerheld. Net zoals de glimlach die steeds op Hermans gezicht stond, straalde ook de zon aan een blauwe hemel. “Liefste kampioen, je hebt je laatste rit gereden, genoeg gestreden. Het vechten is nu voorbij, een winnaar blijf je voor ons, voor jou, voor mij...”, staat op het doodsprentje van de overleden Grobbendonkenaar.

Toespraken

Tijdens de afscheidsplechtigheid namen tal van mensen het woord. Vanspringels familie vertelde over de mooie gezinsmomenten die ze mochten meemaken met hun geliefde Herman. Verder spraken ook burgemeester Marianne Verhaert, iemand van de vereniging van oud-renners en de schrijver van het boek over de wielerheld Luc Wuyts de mensen toe.

Volledig scherm Ook supporter nummer één Marc Uytterhoeven tekende present voor de afscheidsplechtigheid van Herman Vanspringel © Photo News

Een indrukwekkende reeks overwinningen werd dan weer opgesomd door Marc Uyterhoeven. De zegetochten rolden in sneltempo uit de mond van de tv-figuur met een groot hart voor zijn idool Vanspringel. Het palmares werd opgesomd alsof Herman Vanspringel terug op de fiets zat: pijlsnel en met veel passie. Maar Uyterhoeven haalde ook herinneringen op aan de micro. “Memorabel was onze ontmoeting aan zee op je 44ste verjaardag”, sprak hij. “Ik verplichtte Herman om samen met mij 44 kilometer af te leggen met de fiets. De eerste 22 kilometer reed ik de hele tijd op kop en kon je amper volgen. Tot je halverwege twee trappisten dronk en me op terugweg uit het wiel reed. En dan spreken ze over een brave Herman...”

Volledig scherm Ook buiten woonden heel wat mensen de plechtigheid bij. © Photo News

Het afscheid van Vanspringel trok mensen uit alle windstreken richting Grobbendonk. Buiten vielen twee wielertoeristen op met een Molteni shirt en een shirt waarop zowel een foto van Vanspringel als een foto van zijn belager Janssen in de Tour van ‘68 een plekje kregen. “We komen met de fiets uit het Antwerpse om afscheid te nemen van onze wielerheld", klinkt het bij Joachim Gerlo. “In mijn jeugdjaren fietste ik nog samen met Herman Vanspringel en ik ben hem steeds blijven volgen. Het mooie is dat hij me bij een ontmoeting later zei dat we allemaal geen kampioenen kunnen zijn.”

Quote Herman had de uitzonder­lij­ke eigenschap iemand zijn dag goed te kunnen maken door simpelweg een babbel met hem te doen Jan Vervoort

Een vertrouwd koersgebeuren in Grobbendonk en Vorselaar is de Herman Vanspringel Diamond, die ieder jaar georganiseerd wordt. Een eerbetoon aan de wielerheld waarin nieuwelingen de kans krijgen het beste van zichzelf te geven in een mooie wedstrijd. “Goh, Herman was zo’n speciale meneer. Hij had de uitzonderlijke eigenschap om iemand zijn dag goed te maken door een babbel met hem te doen”, klinkt het bij Jan Vervoort van Wielercomité Vorselaar, de organisatie achter de wielerwedstrijd.

Volledig scherm Jan Vervoort van Wielercomité Vorselaar heeft niets dan mooie herinneringen aan Herman Vanspringel. © Jurgen Geyselings

“Het feit dat Herman telkens opleefde wanneer onze koers gereden werd, zei enorm veel over zijn persoonlijkheid”, klinkt het verder. “Herman wou helemaal niet zelf in de kijker staan tijdens een koers die zijn naam draagt. Hij stond erop dat het de jonge wielrenners waren die in de picture kwamen te staan. Hij wist zelf van waar hij kwam en hoe belangrijk wedstrijden als deze zijn voor de jongeren. Onze volgende editie wordt zonder twijfel een mooi eerbetoon aan Herman. Wees daar maar zeker van!”

Volledig scherm Het standbeeld van Vanspringel met linksonder zijn doodsprentje © Jurgen Geyselings

