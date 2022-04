Werken aan station Bouwel starten dinsdag: “Parkeren blijft er ook na de heraanleg gratis”

Grobbendonk Op zoek naar geluk tijdens infoses­sies

Wie op zoek is naar zich ‘gelukkig voelen’ of ‘gelukkig zijn’ kan in mei aansluiten bij infosessies van Geluk in de Kempen. Drie woensdagen op rij ga je daarin aan de slag met de geluksdriehoek om te werken aan geluk in het dagelijkse leven. De sessies vinden plaats in het Lokaal Dienstencentrum van Grobbendonk.

7 april