Wereldreiziger Wim opent feel good hub in Grobbendonk: “Na bijna 30 jaar ‘on the road’ heb ik besloten terug te keren naar mijn roots”

GrobbendonkWereldreiziger Wim Everix (50) is een man met een missie. Sinds zijn twintiger jaren heeft hij alle uithoeken van de wereld bezocht en nu opent hij in Grobbendonk ‘The Garden Of Life’, een feel good hub waar je via onder meer via meditatie, ademhalingstechnieken en meditatieve wandelingen rust kan vinden in een drukke wereld.

“Als je mijn levenswandel bekijkt, kan je met een gerust hart stellen dat het een atypisch pad is geweest dat mij geleid heeft tot wie ik nu ben. Na mijn hogere studies ging ik op zoek naar de diepere betekenis van het leven. Ik wist dat er meer in het leven zat, dan ik tot dan toe had ervaren. Het wakker maken van het volledig menselijk potentieel dat ergens diep in ons verscholen zit, is altijd mijn voornaamste drijfveer geweest”, vertelt Wim Everix. “Vanuit mijn ruime authentieke levenservaring en als gecertificeerd life-coach en voormalig yoga-docent in Ehipassiko, een Boeddhistisch meditatiecentrum in Sri Lanka, heb ik een unieke en onuitputtelijke toolbox opgebouwd om te delen en anderen op hun pad te kunnen ondersteunen.”

Quote Ik wil mijn vruchten delen met de mensen die zoekende zijn en me in dienst stellen van de samenle­ving Wim Everix

In 2001 reisde Wim voor de eerste maal naar de Sinaï woestijn. Na 19 solotochten door deze waanzinnig mooie omgeving, begon bij hem het idee op te borrelen om deze ervaring te gaan delen met mensen. Wim werd dit jaar 50 en vond het tijd om van zijn zogenaamde berg te komen. “Ik voel de laatste jaren een enorme behoefte om me nog meer en op een andere manier, in dienst te stellen van de samenleving. Ik wil mijn vruchten delen met de mensen die zoekende zijn. Na bijna 30 jaar on the road heb ik besloten terug te keren naar mijn roots”, weet hij.

Lifechanger

‘The Garden of Life’ moet een lifechanger zal zijn voor velen die de stap willen zetten naar meer eenheid en meer verbinding. “Je mag The Garden Of Life bekijken als een feel good hub. Mensen, organisaties en bedrijven vinden bij ons steun en begeleiding om op eigen kracht met nieuwe energie in het leven te staan. The Garden Of Life biedt een veilig vertrekpunt om het nieuwe te omarmen en het oude achter zich te laten”, klinkt het verder. “We bieden een luisterend oor en dan bekijken we samen wat voor jou, je organisatie of je bedrijf het beste pad is.”

Quote De wandelmedi­ta­ties zijn van een ander niveau, dat kan ik jullie alvast verklappen Wim Everix

Door het beoefenen of toepassen van bijvoorbeeld bepaalde ademhalingstechnieken of meditatie brengt Wim andere chemische reacties teweeg in het lichaam. “Vanuit een positief gevoel kunnen we gaan werken aan een positieve mindset. En van daar uit gaat onze perceptie van onze leefomgeving er helemaal anders uit zien. In mijn praktijkruimte begeleid ik mensen persoonlijk. Er staat ook een ruimte ter beschikking waar groepsactiviteiten doorgaan. En op regelmatige tijdstippen organiseer ik wandelmeditaties. Zo zullen mensen onmiddellijk kunnen ervaren wat verandering kan betekenen. Het zijn wandelmeditaties van een ander niveau. Dat kan ik jullie hier alvast verklappen.”

