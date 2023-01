Weesgedichten duiken op tijdens Poëzieweek in Netelandgemeenten

Grobbendonk Chef-kok Dennis wil met Bistro Louis horecale­ven in Grob­bendonk nieuw leven inblazen: “De opening van de winterbar was alvast een schot in de roos”

Sinds een aantal weken is in Grobbendonk Bistro Louis geopend. Een sfeervol, kleinschalig restaurant waar kwaliteit de voorrang krijgt. Sinds deze week kunnen klanten ook terecht bij de winterbar die een plekje kreeg op het terras. Het is chef-kok Dennis Vanswijgenhoven, die in het verleden 11 jaar Brasserie Marie had, die in de nieuwe horecazaak de plak zwaait.

23 januari