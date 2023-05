WEER. Vanochtend kans op overwegend bewolkt weer in Grobbendonk

Kunstenaar met Herentalse roots pakt uit met ARTifici­eel bij Le Paige: “Geen penseel vastgehad, maar computers laten werken met mijn denkvormen”

Benieuwd hoe artificiële intelligentie verweven kan worden tot kunst? Dan moet je de komende dagen zeker eens passeren bij Kasteel Le Paige. Kunstenaar Carlo van Tichelen stelt er werken tentoon die tot de verbeelding spreken. Mickey Mouse aan de toog van het Herentalse café Silver Tree, Vrouw van Wijck uit Noorderwijk tot Jezus van Nazareth en Romeo en Julia. “Er was reeds een tentoonstelling in Amerika waar deze kunstvorm aan bod kwam, bij ons is dit de eerste keer.”