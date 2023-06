WEER. Overwegend bewolkt weer in Grobbendonk vanochtend

Scholieren bouwen verblijf voor nieuwe alpaca’s op Monniken­hei­de: “Geen hok, maar een villa!”

Het dierenpark van Monnikenheide-Spectrum in Zoersel heeft onlangs twee alpaca’s mogen verwelkomen. Speciaal voor deze twee nieuwe bewoners van de zorgvoorziening voor mensen met een beperking hebben handige leerlingen van het VTI in Zandhoven een verblijf gebouwd. Dat is sinds donderdag helemaal klaar.