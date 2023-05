WEER. Kans op helder weer in Grobbendonk vanochtend

Komende donderdag alweer ‘Straatvin­ken’. Tel jij mee het verkeer in je straat?

Op donderdag 25 mei tellen in heel Vlaanderen duizenden vrijwilligers de voetgangers, fietsers, steps, bussen, auto’s en andere voertuigen in hun straat. Ook in Herentals gaan weer tientallen inwoners tussen 17 uur en 18 uur straatvinken.