WEER. In Grobbendonk zo goed als heldere ochtend

Onenigheid laait op bij Herentalse stadsbe­stuur: “Onze stad staat stil, loopt achter­stand op en we zitten op stuurloos schip”

De bestuursploeg die dirigeert in het Herentalse stadhuis zit niet meer op dezelfde lijn over het mobiliteitsdossier. Oppositielid Jan Bertels (Vooruit) had het op de gemeenteraad over een stuurloos schip en schepen Pascal Van Nueten (N-VA) gaf aan dat het momenteel inderdaad moeilijk besturen is met een burgemeester die niet meer in haar collega-bestuurders gelooft.