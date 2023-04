WEER. In Grobbendonk lichte regen en bewolking vanochtend

Voetbal Beker van Antwerpen Kersvers T1 Aziz Moutawakil wint met Berg en Dal Beker van Antwerpen: “Dankbaar voor het vertrouwen”

Berg en Dal heeft de eerste prijs van het seizoen beet. De trotse leider in eerste provinciale won op het veld van VC Herentals met 3-2 de finale van de Beker van Antwerpen tegen VC Wilrijk, een middenmotor uit tweede provinciale A. Daarmee valt Aziz Moutawakil, die pas enkele weken geleden de taak van T1 in handen kreeg, meteen in de prijzen. Bij de vrouwen eindigde het duel tussen KSC Mechelen-Kontich B op 1-1. Kontich won na strafschoppen met 7-8.