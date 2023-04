WEER. In Grobbendonk bewolking vanochtend

Zitdag hulp bij aangifte personenbe­las­ting op donderdag 15 juni

FOD Financiën organiseert opnieuw een lokale zitdag in Herenthout waar je hulp of uitleg kan krijgen om je aangifte voor de personenbelasting in te dienen. Deze zitdag gaat door in de gemeentelijke feestzaal, reserveren is verplicht.