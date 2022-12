Watermolenweg blijft week langer afgesloten

Herentals Winter­licht strijkt tijdens eindejaars­pe­ri­o­de neer in Herentals

Winterlicht zorgt tijdens de eindejaarsperiode voor sfeer en gezelligheid in Herentals. Het is de overkoepelende naam voor de activiteiten die dan plaatsvinden in heel Herentals. Het programma van Winterlicht is zeer uitgebreid en omvat lichtkunst, kerstmarkten, een lichtjeswandeling, koopweekends en wandelingen.

23 november