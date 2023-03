Wandeling op domein vervallen Kasteel Goorhof in sneltempo uitverkocht

Laatste pint bij café 't Haveke is getapt: “Niet de meest chique accommoda­tie, maar het had iets noncha­lants en warms”

“Aan ‘t Haveke, aan de Herentalse jachthaven. Daar is het heerlijk zitten.” Zo omschreef schrijver Bart Lamers enkele maanden geleden één van zijn favoriete plekjes in zijn thuisbasis Herentals. Woorden die het verdwijnen van deze parel alleen maar pijnlijker maken. “Met spijt in het hart, maar gisteren was inderdaad de laatste dag dat we ons café langs het water open hielden”, klinkt het bij uitbater Luc Croonen. Waarom? Dat lees je hieronder.