Walter Roelants met helikopter naar hospitaal na val in Dakar Rally: “Hij rijdt mee voor To Walk Again... en heeft nu zelf ‘iets’ aan zijn rug”

GrobbendonkWat een groot avontuur moest worden voor Grobbendonkenaar Walter Roelants (61) eindigde woensdagmiddag in een militair ziekenhuis in Saudi-Arabië. Een val in de vierde etappe zorgde voor een abrupt einde aan zijn tweede deelname aan de befaamde Dakar-rally. Na gesukkel met de linkerknie de voorbije dagen, was het nu de rug die gekwetst werd na een zware val. “Hij heeft gevoel in zijn benen en de toestand is stabiel”, vertelt zoon Axel Roelants.