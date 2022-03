Wagen belandt op dak op E313 in Grobbendonk: file in beide richtingen

Donderdag in de vroege avond rond 18 uur kwam een voertuig pal in het midden van de E313 in Grobbendonk op z’n dak terecht. De chauffeur reed in de richting van Hasselt waarna hij of zij ter hoogte van de afrit in Grobbendonk op de betonnen afsluitingen tussen de twee rijrichtingen terecht kwam.