Vrouw (41) levensgevaarlijk gewond na ongeval met vluchtmisdrijf: bestuurster (21) geeft zichzelf uren later aan bij politie

Herentals/Kontich Twintiger verkracht meisje in haar slaap: “Ik voelde chemie tijdens een spelletje Twister”

21 april Hij voelde chemie tussen hen beiden tijdens een spelletje Twister. Daarom kroop K.R. (22) uit Kontich even later stiekem bij haar in bed. “Om haar te verkrachten”, meent het parket. Het slachtoffer uit Grobbendonk schrok pas wakker toen hij haar al gepenetreerd had. De man riskeert een jarenlange celstraf maar pleit onschuldig.