Voorwaardelijke celstraf voor leerkracht die op grote schaal kinderporno verspreidt

Turnhout/Herentals/Boechout ‘Gratis’ drank en overnach­tin­gen kosten tafelschui­mer celstraf

20 april Een tafelschuimer uit Boechout is door de rechter in Turnhout veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden. Zowel in Turnhout als in Herentals dronk hij alcohol zonder te betalen. Hij overnachtte zelfs in een hotel zonder één cent neer te tellen.