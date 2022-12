Vier beste vrienden lanceren nieuw luchtballonfestival KempenAIR: “We speelden al tijdje met het idee iets als de Olense Ballonmeeting te doen”

grobbendonkKomende zomer organiseren vier beste vrienden in Grobbendonk een gloednieuw luchtballonfestival, genaamd KempenAIR. Er zullen luchtballonnen in allerlei vormen en kleuren kunnen bewonderd worden, maar het festival moet ook een echt volksfeest voor iedereen worden. Een deel van de opbrengst gaat bovendien naar het goede doel. “Met Boven de Wolken vzw hebben we al meteen een eerste partner met een link naar wat we doen.”

De organisatie van KempenAIR ligt in handen van vier enthousiaste Kempenaren die gebeten zijn door het ballonvirus. Bart Geeraerts en Kevin van Dessel zijn zaakvoerder en tevens piloten van het Rabbits Ballooning Team, de Olense organisator van ballonvaarten.

Broers Sven en Stijn Schoeters zijn dan weer de zaakvoerders van Balloonies, een Grobbendonkse firma in onder meer ballondecoraties, en ondertussen allebei ook piloot in opleiding. Hun gezamenlijke passie heeft ervoor gezorgd dat ze beste vrienden zijn geworden en dat resulteert nu in een avontuur dat ze samen opstarten: een eigen luchtballonfestival.

Olense ballonmeeting

“Dat avontuur heeft afgelopen zomer zijn eerste vorm aangenomen”, klinkt het bij het viertal. “Al jarenlang waren wij steevast present op de Olense ballonmeeting, maar sinds 2018 kwam hiervan tot onze grote spijt geen nieuwe editie. Al lange tijd speelde het idee om iets soortgelijks te doen maar helaas kwam het er nooit van. Tot afgelopen zomer, tijdens een ballonavontuur in het buitenland, tussen pot en pint het onderwerp terug aan bod kwam. We zijn naar huis teruggekeerd als de organisatoren van een nieuw Kempisch ballonfestival.”

KempenAIR was geboren. “Een naam die verwijst naar onszelf, vier trotse Kempenaars, of zoals we dat hier in de Kempen zeggen: Kempenairs, met een ludieke verwijzing naar onze microbe de lucht. Het nieuwe ballonfestival moet hét evenement in de Kempen worden en ook een evenement voor iedereen. Dat laatste is voor ons enorm belangrijk, het evenement zal een gratis evenement worden waarbij we de kans bieden aan alle mensen, uit alle lagen van de bevolking, om mee te komen genieten van al dat moois.”

Kinderdorp

Concreet zal drie dagen lang - op vrijdag 30 juni, zaterdag 1 juli en zondag 2 juli 2023 - de lucht boven de Kempen gekleurd worden door allerlei ballonnen die geboekt kunnen worden voor een vaart. Een terrein aan Boshoven in Grobbendonk, op de grens van Pulle (Zandhoven) en Vorselaar, zal de uitvalsbasis zijn van het evenement. Luchtballonnen in allerlei vormen en kleuren staan uiteraard centraal, maar het evenement wil veel breder gaan dan dat.

“Mensen moeten zeggen: ‘We gaan een dagje, of nog beter een weekendje, KempenAIR doen’. Een uitstap met de ganse familie, met andere woorden”, gaan de vier vrienden verder. “We voorzien een groot kinderdorp, een oldtimerrondrit, het grootste zomerterras van de Kempen en een feesttent met artiesten die alle dansbenen aan het swingen krijgen zoals de Ketnetband en Margriet Hermans.”

De organisatie gaat met het evenement ook goede doelen steunen. “Boven de Wolken, meteen een link naar wat we doen, is onze eerste partner hierin. Boven de Wolken is een vzw die sterrenouders van overleden kindjes een laatste herinnering bezorgt. Voor elke verkochte ballonvaart schenken wij graag een bedrag aan deze organisatie. De komende maanden willen we nog extra goede doelen aan ons evenement koppelen.”

